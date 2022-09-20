«Ущерб — 390 тысяч рублей!» Приговор бывшей заведующей ювелирного магазина в Лунинце

Обжалованный приговор по уголовному делу о присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и служебном подлоге в отношении заведующей ювелирного магазина «Славия» (г. Лунинец) оставлен в силе.

19 апреля 2022 года судом Лунинецкого района было рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемая, работая заведующей ювелирного магазина «Славия», в период с 25 октября 2019 года по 8 сентября 2021 года, находясь на своем рабочем месте, путем присвоения и растраты, похитила денежные средства и ювелирные изделия из золота на общую сумму не менее 390 547 рублей. Таким образом она причинила гомельскому ООО «ПроРАМПО» материальный ущерб в особо крупном размере.

Она же из корыстной и иной личной заинтересованности во избежание привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности с целью сокрытия совершаемого ею хищения денежных средств из кассы магазина, составляла заведомо для нее подложные официальные документы – квитанции о фиктивной скупке у физических лиц в качестве лома золотых изделий общим весом не менее 2206,17 грамма на общую сумму не менее 159 699 рублей.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая свою вину в совершении преступления признала полностью. По ее словам, в магазине до 2019 года ежегодно проводилась инвентаризация, недостачи не было. Период пандемии ограничил многие передвижения, визиты, проверки, чем и воспользовалась заведующая. Но как говорят, сколько веревочке не виться, конец будет. Он настал для предприимчивой леди 8 сентября 2021 года, когда приехали представители фирмы с ревизией и установили недостачу лома и золотых изделий в магазине.

В суде обвиняемая пояснила, что денежные средства, эквивалентные сумме около 4 500 долларов США, она потратила на личные нужды. Чтобы скрыть хищение денег из кассы, на взятую сумму она заполняла фиктивные квитанции о сдаче лома в магазин, а на указанный вес брала золотые изделия с витрины магазина и помещала в лом, а затем сдавала его в ООО «ПроРАМПО» г. Гомеля. Паспортные данные, указанные в фиктивных квитанциях она брала из рабочего компьютера, где имеются данные людей, которые обращались ранее по вопросу сдачи драгоценностей либо покупке товара в рассрочку или в кредит. Выявленная при инвентаризации недостача лома золота образовалась по причине оформления ложных квитанций на купленные ценности, а недостача новых золотых ювелирных изделий в количестве 859 единиц из-за помещения их в лом золота.

Приговором суда заведующая, теперь уже бывшая, признана виновной по названным выше статьям. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемой окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин на сумму 3 200 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, на срок 5 лет.

За ООО «ПроРАМПО» признано право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Елена Данилович