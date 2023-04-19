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«Ущерб более 3 миллионов рублей!» Лжебизнесмены завладели продукцией белорусских предприятий

19.04.2023
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Лжебизнесмены из Жодино и Минска мошенническим путем завладели продукцией белорусских предприятий: ущерб уже превысил Br3 млн, сообщили в МВД.

43-летнего жителя Жодино и 48-летнего минчанина задержали оперативники БЭП УВД Гомельского облисполкома и Житковичского РОВД при силовой поддержке ОМОНа. Известно, что ранее мужчины трудились в одной фирме — директором и специалистом по работе с клиентами.

Коммерсантов подозревают в том, что они завладели продукцией белорусских предприятий мошенническим путем.

Так, под видом сделки с одним из житковичских предприятий напарники завладели консервированной продукцией более чем на Br245 тыс. Продукцию продали, а деньги производитель так и не получил.

Правоохранители инициировали проверки и по другим подобным фактам, где от лжебизнесменов пострадали государственные предприятия, частные компании и фермеры. Выяснилось, что компаньоны создавали фирмы на подставных лиц из России, от их имени получали продукцию, ее продавали, деньги же присваивали. Уже известно о сделках более чем на Br3 млн.

Прокуратура Житковичского района возбудила уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанные могут получить до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают другие факты противоправной деятельности лжебизнесменов.

belta.by

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