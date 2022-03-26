Услуги без ИП и учёт доходов вести не требуется

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району информирует физических лиц, планирующих осуществлять в 2022 году вспашку и культивацию земли, дробление зерна, отжим сока, выпас скота

Пунктом 3 статьи 337 Налогового Кодекса Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлением услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпасу скота без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. До начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо через личный кабинет плательщика), указав в нем: вид осуществления деятельности; период и место осуществления деятельности.

Ставка единого налога на данный вид деятельности в г. Лунинце и Лунинецком районе составляет 33,00 рубля в месяц. При наличии права на снижение установленной ставки единого налога, документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, предоставляются одновременно с уведомлением.

Прежде чем приступить к началу осуществления деятельности физическому лицу необходимо уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Уплата единого налога производится ежемесячно и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется. При этом вести учет полученных доходов, составлять и представлять отчетность в налоговый орган не требуется.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в инспекции МНС по Лунинецкому району по телефону 62867