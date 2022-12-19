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Усовершенствован механизм поддержки одаренной и талантливой молодежи Беларуси

19.12.2022
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Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №429 «О деятельности специальных фондов Президента Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на обеспечение адресной государственной поддержки лучших из лучших представителей одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их научного и творческого потенциала, стимулирование молодежных инициатив на благо страны.

Указом предусматривается совершенствование механизма поддержки талантливой и одаренной молодежи специальными фондами Президента и закрепление высочайшего статуса обладателей наград главы государства. Исключаются излишняя детализация и дублирование отдельных норм, признаются утратившими силу 9 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы деятельности фондов, устанавливаются фиксированные финансовые расходы бюджета на данные цели, уточняется порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.

Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молодежи планируется поощрять порядка 500 человек, фонда по поддержке талантливой молодежи — порядка 150 человек.

Унифицированы виды поощрений фондов. Установлены такие поощрения, как Гранд-премия, специальная премия, вознаграждения «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі» и «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі», материальная поддержка — грант. Исключены премии, поощрительные стипендии, материальная помощь.

Значительно увеличены размеры выплат за выдающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллективам, занявшим в состязаниях первые-третьи места, что позволит направлять полученные средства на создание произведений искусства и проведение научно-исследовательских работ, приобретение материалов, костюмов, инструментов. Размеры поощрений составляют от 40 до 150 базовых величин. Для педагогов, воспитавших и подготовивших одаренную​ и талантливую молодежь, предусмотрено вознаграждение от 40 до 60 базовых величин.

Усиливается персональная ответственность руководителей на местах за качество и достоверность представляемых в советы фондов материалов на соискателей. Сведения в отношении кандидатур на поощрения фондов будут проходить углубленную проверку. Предусматривается порядок лишения поощрений и восстановления в правах лица, поощренного фондами.

belta.by

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