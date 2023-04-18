2023 - Год мира и созиданияКонкурсКультураМикашевичиНовости районаОбщество

«Успешный руководитель» Ирина Семенченко в числе победителей областного конкурса

18.04.2023
51

Сегодня 18 апреля, как мы уже сообщали, в Бресте общественным объединением «Белорусский союз женщин» подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «Женщина года -2022».

В номинации « Успешный руководитель» третье место заняла Семенченко Ирина Михайловна — начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома

В номинации «Хозяйка села» председатель первичной профсоюзной организации КСУП «Полесская опытная станция» Лунинецкого района Татьяна Кабариха заняла также третье место.

Поздравляем!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Бизнесмен Дмитрий Богуш рассказал, почему сожалеет, что повелся на фейковую информацию в 2020 году

Бизнесмен Дмитрий Богуш рассказал, почему сожалеет, что повелся на фейковую информацию в 2020 году

18.04.2023
Photo of Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

18.04.2023
Photo of Уточняются основания для отсрочки от призыва. Депутаты поддержали изменения в законы

Уточняются основания для отсрочки от призыва. Депутаты поддержали изменения в законы

18.04.2023
Photo of За оскорбление инспектора браконьер получил штраф

За оскорбление инспектора браконьер получил штраф

18.04.2023
Photo of В Лунинце отключат свет 19 апреля, но не везде…

В Лунинце отключат свет 19 апреля, но не везде…

18.04.2023
Photo of «Повреждение кабеля» Ремонтные работы на улице Строителей в Микашевичах

«Повреждение кабеля» Ремонтные работы на улице Строителей в Микашевичах

18.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть