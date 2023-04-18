«Успешный руководитель» Ирина Семенченко в числе победителей областного конкурса

Сегодня 18 апреля, как мы уже сообщали, в Бресте общественным объединением «Белорусский союз женщин» подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «Женщина года -2022».

В номинации « Успешный руководитель» третье место заняла Семенченко Ирина Михайловна — начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома

В номинации «Хозяйка села» председатель первичной профсоюзной организации КСУП «Полесская опытная станция» Лунинецкого района Татьяна Кабариха заняла также третье место.

Поздравляем!

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