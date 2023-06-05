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Успешный тандем Елизаветы Цубы и Натальи Ясени из Микашевич

05.06.2023
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Свой 17-й день рождения выпускница-2023 СШ №1 г. Микашевичи Елизавета Цуба запомнит навсегда. В областном центре ей вручили премию Брестского областного исполнительного комитета. Второй год подряд учащаяся завоевывает в финале республиканского состязания «всезнаек» диплом 2 степени по русскому языку и литературе.

Стабильность – признак мастерства. Такие слова можно отнести как к учителю Наталье Ясене, так и к ее ученице Елизавете Цубе. Подобный творческий тандем учителя и ученицы бывает редко. Согласитесь, дважды такой высокий результат – это показатель совместного, упорного труда. А еще – понимание друг друга с полуслова, движение вперед и только с обеих сторон, одинаковое видение конечного результата и еще тысячи факторов, которые влияют на конечный результат. В этом учебном году было особенно тяжело: меняли структуру отзыва на поэтический текст – одно из обязательных заданий из двух этапов олимпиады по русскому языку и литературе. Впрочем, учащаяся СШ №1 никогда не пасовала перед трудностями, достойно справилась с заданиями.

– Трудоспособность Лизы я заметила еще в 5 классе, – рассказывает Наталья Михайловна. – Стала нагружать материалом больше и больше. И как результат – каждый год первое место на районной олимпиаде. В 8 классе предложила ей попробовать свои силы в олимпиаде за курс 9-го. Правда, для этого мы еще в августе с ней прошли весь необходимый материал. Результат – диплом 3 степени на областной олимпиаде. Вот тогда я поняла, что у этой девочки есть огромный потенциал. Ведь она смогла обойти многих девятиклассников области.

Начались серьезные занятия. Каждый день – в поисках материала и заданий, которые еще не встречали. В особенности много времени уделяли усиленной работе над анализом поэтических текстов. К слову, этот вид деятельности считается у языковедов самым тяжелым.

– Прошлый год стал для Лизы своего рода пробным, оценивались не только ее силы, знания и возможности, но и соперников. Уверенности в том, что станем лучшими в финале предметной олимпиады, не было, – подчеркивает педагог. – А вот в нынешнем году мы уже понимали: можем справиться с любыми задачами: есть посыл, мотивация, желание, плюс практическая и теоретическая база. Поэтому четко шли к намеченной цели.

В ближайшем будущем у Елизаветы Цубы немало событий: выпускной бал, вступительная компания. Кандидатка в золотые медалистки поставила себе не менее высокую планку: стать студенткой факультета международных отношений БГУ. 

Наталья Лялюк

Фото из архива Натальи Ясени.

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