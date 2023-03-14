Устанавливается запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, сообщает, что согласно Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 31 от 06.10.2016 года «Об установлении запрета на любительское рыболовство в отдельных рыболовных угодьях»(с изменениями и дополнениями) в период с 20 марта по 18 мая 2023 года устанавливается запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» — на протяжении 2,5 км вверх по каналу от места впадения канала в реку Припять, а также в реке Припять – на протяжении 500 метров вверх и вниз по течению реки от места впадения в неё канала «Микашевичский».

Запрещается использование любых орудий и способов рыболовства.

При нарушении запрета на осуществление любительского рыболовства на данном участке и в этот период времени предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы, а в случае добычи рыбы вред, прочиненный окружающей среде будет исчисляться в тройном размере, за каждую добытую рыбу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram