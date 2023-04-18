Уточняются основания для отсрочки от призыва. Депутаты поддержали изменения в законы

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов»

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров по согласованию с главой государства. Он подготовлен в целях приведения законодательства в соответствие с нормами указа Президента от 16 марта 2021 года №107 «О биометрических документах». В связи с этим проектом закона предусматривается определение порядка выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, а также дополнение понятийного аппарата ряда законов определениями терминов, применяемых в указе №107.

Кроме того, проектом закона уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу, устанавливается временное ограничение на выезд из Республики Беларусь лиц, в отношении которых ведется административный процесс, предоставляется право Комитету государственной безопасности временно ограничивать выезд физических лиц из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности, предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.

При доработке для его рассмотрения во втором чтении в проекте закона закреплен порядок согласования (с учетом имеющейся правоприменительной практики) выезда из Беларуси руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам. Определено, что отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования предоставляется гражданам, которые на день вступления настоящего закона обучаются в учреждениях образования в очной форме получения образования за границей и поступили в указанные учреждения образования в возрасте до 18 лет, положения о корректировке закона Республики Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь» включены в закон «О Всебелорусском народном собрании».

Внесены другие корректировки, направленные на приведение в соответствие с Конституцией, Кодексом об образовании, законом «О государственной службе», законом «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь».

В соответствии с регламентом Палаты представителей проект закона был разослан для рассмотрения в постоянные комиссии Палаты представителей, прошел экспертизу и по нему получены положительные заключения главного правового управления Секретариата Палаты представителей, Национального центра законодательства и правовых исследований, Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры, согласован Советом Министров как субъектом права законодательной инициативы без замечаний, а также другими заинтересованными.

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