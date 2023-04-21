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Утверждал, что за рулем был погибший пассажир: в суд направлено уголовное дело о «пьяном» ДТП (Лунинецкий район)

21.04.2023
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 37-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом мы писали ранее. 

Как сообщила служба информации прокуратуры Брестской области, согласно материалам дела нетрезвый обвиняемый в ночное время 12 февраля 2023 года сел за руль автомобиля Audi A3. Двигаясь по трассе Лунинец – Пинск с превышением установленной скорости на 30 км/ч, он не справился с управлением и на закруглении дороги допустил опрокидывание машины.

В результате ДТП пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

В развитие событий обвиняемый пытался скрыть факт управления им транспортным средством. Утверждал, что за рулем Audi был погибший. При этом в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации не менее 2,4 ‰.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности М., полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее избранную в отношении М. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

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