Общество

Утвержден размер семейного капитала на 2022 год

14.01.2022
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Размер семейного капитала с 1 января 2022 года вырос на 9,5% и составил Br25 995, сообщили  в Министерстве труда и социальной защиты.

В период с 1 января по 31 декабря 2021 года семейный капитал назначался в размере Br23 737,5.

“Семейный капитал в размере Br25 995 назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2022 года”, – уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, то есть в день вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении)

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