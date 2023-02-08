Общество

Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2023 год

08.02.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год. Соответствующий Указ № 26 он подписал 7 февраля.

В рамках Государственной инвестиционной программы в текущем году предусматриваются проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено почти Br1,15 млрд, из них Br891 млн (78%) — на реализацию государственных программ «Дороги Беларуси», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Обеспечение правопорядка», «Аграрный бизнес», «Пограничная безопасность», «Образование и молодежная политика», «Строительство жилья» и других.

В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов, в том числе трех путепроводов в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, трех детских домов семейного типа в Полоцке, Бобруйске и Бешенковичах, двух больниц в Бресте и Пинске.

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