Уважаемые жители Лунинетчины! Дорогие друзья! Примите сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ с наступающим Новым 2023 годом!

С самого детства этот праздник дарит ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый.

Каждому из нас 2022-й запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами. Для Лунинецкого района это был год успешного движения вперед, и мы завершаем его с достойными результатами. В этом – заслуга каждого земляка: вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо малой Родины. Благодаря труду, активности и целеустремленности мы вновь доказали, что у нашего района огромный потенциал и славные традиции.

Подводя итоги уходящего года, искренне благодарим всех, кто внес свой вклад в общее дело развития и процветания Лунинетчины: рабочим промышленных предприятий, сельским труженикам и предпринимателям, работникам культуры, педагогам, врачам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

Каким будет новый год – во многом зависит от нас самих, от наших мыслей, слов и поступков. Поэтому очень важно сохранять бодрость духа, веру в собственные силы и желание трудиться.

Уважаемые земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет плодотворным и стабильным. От всей души желаем, чтобы в семьях царили мир и взаимопонимание, были здоровы дети и родители! Счастья, добра, благополучия! Пусть в новом году вам неизменно сопутствует удача в том важном деле, которым вы занимаетесь! С Новым годом!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.