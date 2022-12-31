МикашевичиНовости районаОбщество

Уважаемые жители Лунинетчины! Дорогие друзья! Примите сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ с наступающим Новым 2023 годом!

31.12.2022
27

Уважаемые жители Лунинетчины! Дорогие друзья! Примите сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ с наступающим Новым 2023 годом!

С самого детства этот праздник дарит ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый.

Каждому из нас 2022-й запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами. Для Лунинецкого района это был год успешного движения вперед, и мы завершаем его с достойными результатами. В этом – заслуга каждого земляка: вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо малой Родины. Благодаря труду, активности и целеустремленности мы вновь доказали, что у нашего района огромный потенциал и славные традиции.

Подводя итоги уходящего года, искренне благодарим всех, кто внес свой вклад в общее дело развития и процветания Лунинетчины: рабочим промышленных предприятий, сельским труженикам и предпринимателям, работникам культуры, педагогам, врачам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

Каким будет новый год – во многом зависит от нас самих, от наших мыслей, слов и поступков. Поэтому очень важно сохранять бодрость духа, веру в собственные силы и желание трудиться.

Уважаемые земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет плодотворным  и стабильным. От всей души желаем, чтобы в семьях царили мир и взаимопонимание, были здоровы дети и родители! Счастья, добра, благополучия! Пусть в новом году вам неизменно сопутствует удача в том важном деле, которым вы занимаетесь! С Новым годом!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of А ў Лунінецкім раёне на Белым возеры – Дзед Мароз!

А ў Лунінецкім раёне на Белым возеры – Дзед Мароз!

31.12.2022
Photo of Сквозь годы и суеверия! Семья Николая и Марии ШАБОЛДОВЫХ из Лунинца

Сквозь годы и суеверия! Семья Николая и Марии ШАБОЛДОВЫХ из Лунинца

31.12.2022
Photo of Базовая величина в Беларуси вырастет с 1 января до Br37

Базовая величина в Беларуси вырастет с 1 января до Br37

31.12.2022
Photo of Сотрудники военкомата поздравили с праздниками многодетную семью в Лунине

Сотрудники военкомата поздравили с праздниками многодетную семью в Лунине

31.12.2022
Photo of В МИНСКЕ ПРОШЛА ГЛАВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ

В МИНСКЕ ПРОШЛА ГЛАВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ

31.12.2022
Photo of Графік работы паліклінік Лунінца і Мікашэвіч у святочныя дні

Графік работы паліклінік Лунінца і Мікашэвіч у святочныя дні

31.12.2022
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть