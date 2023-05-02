Уважение, верность, доверие! Михаил и Тамара Галка из Лунинца

Что является залогом создания идеальной семьи? Многие считают, что идиллию образуют только схожие характеры супругов. Но вопреки этому, есть счастливые браки между людьми, совсем не похожими друг на друга. Их отношения остаются загадкой для окружающих, но тем не менее, они наполнены теплом и взаимопониманием.

Вот и лунинчане Михаил и Тамара ГАЛКА, недавно отметившие золотую свадьбу, не могут похвастаться большим сходством интересов. Но на протяжении полувека они идут по жизни рядышком, одаривая вторую половинку любовью и заботой, поддерживая в трудные моменты и разделяя радостные.

Они встретились на танцах в клубе железнодорожников. Тогда и промелькнула искра, которая впоследствии зажгла яркое пламя большой любви. Девушка совсем юная, только достигла совершеннолетия, парень немного старше. Дружба была трепетной и преданной, наполненная романтикой и верой в то, что впереди их ждет большое будущее.

Тамара после свадьбы устроилась диспетчером в автопарк №10. Тогда, в 1970-х, личного транспорта у населения почти не было, все поездки и перевозки грузов осуществлялись автобусами или поездами. Каждый день организовывали десятки рейсов по району и за его пределы, на специалистов ложилась огромная ответственность не допустить сбоев в этой непрерывной цепочке движения. Вместе с личной биографией труженицы просматривается 36-летняя история всего предприятия, ведь именно столько времени она отдала единственной профессии и оставила обязанности, только выходя на заслуженный отдых.

Вскоре сидеть без дела пенсионерке стало скучно, она согласилась временно поработать соцработником в отделении круглосуточного пребывания для инвалидов и пожилых людей. Думала, это временно. Но познакомившись с обездоленными и больными, у большинства из которых не осталось любящей родни, не смогла их оставить. Особенно зацепили слова одной бабушки, которая после отсутствия Тамары Васильевны встретила ее словами: «Почему тебя, милая, так долго не было?». Летом исполнится 10 лет, как она приступила к новым обязанностям, где людям нужен не только тщательный уход, но и моральная поддержка, доброе слово и простое внимание. Хотя и собственный возраст все чаще напоминает о себе различными проблемами со здоровьем, но пока хватает сил, женщина не может уйти из слаженного коллектива.

Михаил в юности работал стропальщиком в ПМК-19. Когда закончил техникум, был заведующим мастерскими. Немного позже устроился на завод по производству электродвигателей, где трудился на должностях главного механика, начальника цеха. В общей сложности отдал предприятию более 30 лет.

Он успевал совмещать основную работу с увлечением футболом. Сразу только играл за местную команду, а потом освоил судейство, и с его участием проходило множество матчей по всей республике. Азарт заставлял жертвовать отдыхом в праздники и выходные, но иного образа жизни не мог и представить, буквально «горел» любимым делом.

Такой насыщенный ритм не разделяла спокойная по характеру Тамара. Но и препятствовать энергичности не стала, видела, сколько радости это приносит любимому человеку. Тем более, что свою преданность семье он доказывал постоянно: привозил подарки, уделял знаки внимания и очень скучал.

Теперь о том периоде, насыщенном спортивными событиями, напоминает множество вымпелов, значков и фотографий, развешанных на стенах в одной из комнат, которая напоминает небольшой музей. Чтобы все рассмотреть, нужно потратить немало времени. Хозяин с радостью проводит экскурс в прошлое, называет фамилии и достижения спортсменов, когда и от кого получил интересные «экспонаты».

Рядом находится подтверждение еще одного увлечения – коллекция ретро-машинок, состоящая из более чем 800 единиц. Их сбор продолжается и сегодня, с любителями из других регионов они обмениваются редкими экземплярами. На первый взгляд невозможно определить весь масштаб «автопарка» в миниатюре, но каждая из них представляет особую ценность для коллекционера.

– Важно найти занятие по душе, это помогает преодолевать трудности, – утверждают супруги. И рассказывают о том, что недавно глава семьи пережил обширный инфаркт, жена борется с сахарным диабетом. Хорошим стимулом не думать о болячках являются хлопоты на огороде. Держаться в тонусе помогает общение с друзьями, позитивные эмоции дает взаимопонимание между собой.

Главным смыслом жизни для семьи Галка являются их дочери. Обе посвятили себя медицине. Весь трудовой путь Натальи прошел в рентгенкабинете в Лунинце. Она – Почетный донор Беларуси. Ольга закончила мединститут с отличием, обосновалась в Барановичах. Кроме лечебной практики занимается преподавательской деятельностью для медперсонала. Ее муж – подполковник медицинской службы.

Воспитывая девочек, родители несколько сожалели о том, что Бог не послал им мальчика. Этот пробел восполнился в следующем поколении – появились на свет четыре внука и маленький правнук. Они разных возрастов, но одинаково любимы бабушкой и дедушкой. Тем более интересно, что один из внуков – Михаил Ковалевич – унаследовал и любовь к футболу. Его достижения начались в школьном возрасте, отлично зарекомендовал себя в разных спортивных мероприятиях, играл за футбольный клуб «Гранит». Сейчас совершенствует знания в университете физкультуры на тренерском факультете.

– Для создания дружной семьи в первую очередь необходимы доверие, уважение, верность, – делятся юбиляры главными секретами того, как сохранить трепетные чувства на долгие десятилетия. – Важно понимать свою половинку, стремиться поддерживать, не обращать внимания на мелочи.

Чтобы убедиться, что все у них сложилось, много слов не потребовалось. Достаточно было увидеть, с каким теплом Михаил Михайлович и Тамара Васильевна смотрят друг на друга. Искорки тех юношеских чувств, которые привели их к свадьбе, не растерялись в ежедневной суете, они до сих пор согревают два сердца, бьющихся в едином ритме любви.

Мария ЯРОХОВИЧ. Фото из семейного архива.