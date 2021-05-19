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В Барановичах упал военный самолет

Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

“При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли”, – рассказали в пресс-службе.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Борисович Куканенко.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

“Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь”, – говорится в сообщении.

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