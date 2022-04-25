Общество

В Беларусь с 22 апреля прибыли 393 гражданина Украины

25.04.2022
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В Беларусь с 22 апреля проследовали 393 гражданина Украины, 388 из которых транзитом через страны ЕС. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

«Большинство граждан Украины по-прежнему прибывают на белорусскую территорию транзитом через страны ЕС. С 6:00 22 апреля по 6:00 25 апреля в нашу страну проследовали 393 гражданина Украины. Через украинско-белорусскую границу прошли 5 граждан. 325 проследовали транзитом через Польшу. Еще 54 прошли в Беларусь через Литву и 9 — через Латвию», — рассказали подробности в ГПК.

В ведомстве напомнили, что иностранцам, которые прибывают в Республику Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест (сертификат).

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

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