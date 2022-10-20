В Беларуси 24 октября начнется отправка призывников на срочную военную службу

В Вооруженных Силах с 24 октября начнется отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Республики Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В первый день в войска будет направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в октябре — ноябре планируется направить около 10 тыс. человек.

Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек.

Призыв граждан на срочную военную службу в августе — ноябре 2022 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2022 года №227. На призывные комиссии осенью текущего года подлежат вызову около 60 тыс. молодых людей.

Мероприятия по призыву организуются и проводятся согласно законодательству, без каких-либо изменений.

В военных комиссариатах районов (городов) и их обособленных подразделениях завершается плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь. Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска с областных (Минского городского) сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные Силы — по 4 ноября, другие войска и воинские формирования — по 30 ноября 2022 года.

Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 19 ноября.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством своевременно, в октябре — ноябре.

belta.by