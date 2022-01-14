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В Беларуси без электроэнергии остались 506 населенных пунктов. Зацепило и Лунинецкий район

14.01.2022
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В Беларуси без электроэнергии остались 506 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, со ссылкой на ГПО “Белэнерго”.

“По состоянию на 15.00 на территории республики без электроэнергии остаются 506 населенных пунктов (Брестская область – 31, Витебская – 155, Гомельская – 1, Гродненская – 87, Минская – 221, Могилевская – 11). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами”, – рассказали в МЧС.

“Сильный ветер сохранится до конца дня. Просим быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу”, – сказали в МЧС

Что касается Лунинецкого района, то по оперативной информации частичное отключение электроэнергии произошло в Ракитно и Межлесье. От жителей деревни Дубовка поступили сообщения о том, что из-за сильного ветра повреждены крыши двух домов.

По информации belta.by и lnc.by

 

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