В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень

В Беларуси сегодня отдают дань памяти жителям деревни Хатынь, сожженной фашистами 22 марта 1943 года. Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси. Гитлеровцы сожгли ее вместе с 149 жителями, из которых 75 детей.

Ни в чем не повинным людям из деревни Хатынь фашисты вынесли смертный приговор. Из домов в деревне фашисты выгнали стариков, детей, женщин и мужчин. Больных и немощных подталкивали прикладами. Согнали всех в сарай на окраине, в котором когда-то хранилось сено. Сюда привели семьи Иосифа и Анны Барановских с 9 детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми. В сарай пригнали Веру Яскевич с семинедельным сыном Толиком. Вместе с жителями Хатыни в сарай пригнали жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и жительницу деревни Камено Кристину Слонскую, которые оказались в это время в Хатыни.

Взрослые как могли успокаивали детей, но тревога с каждой минутой все сильнее охватывала их. Запертые внутри, они не знали, что творилось снаружи. В это время несколько солдат обкладывали стены сарая соломой, лили бензин и жгли спички. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов.

Мартовский день 1943 года стал последним для 149 хатынцев. В пламени исчезли 26 домов. На месте лесной деревни остались пепелище да сиротливо торчащие печные трубы.

На месте деревни в память о погибших был создан мемориальный комплекс «Хатынь». Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором его создания был первый секретарь ЦК БССР Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов.

Первоначально предполагалось, что на месте трагедии возникнет мемориал только сожженной Хатыни. Однако затем проект был пересмотрен, и Хатынь стала памятником всем сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Беларуси.

Работа над проектом захватила архитекторов. Были придуманы венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб, а также колокола Хатыни, которые звучат над Беларусью, рассказывая всему миру о трагедии белорусских деревень. Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года.

Тематически хатынский мемориал состоит из нескольких частей, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку бывшей деревни. В центре комплекса — бронзовая скульптура «Непокоренный человек», высота которой составляет более 6 м. Это символ человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на земле. Это собирательный образ белорусского крестьянина. Его прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына.

падзеяРядом со скульптурой — сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни. На братской могиле мраморный венок памяти с символическим обращением погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на земле: «Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!» С другой стороны венка — ответ живых погибшим: «Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею».

Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где раньше были сельские дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, обожженные огнем. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках — бронзовые таблички с именами тех, кто родился и жил в этом доме, а позже погиб в огненном плену. Сверху каждого обелиска — хатынский колокол.

На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень — 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я невозрожденная деревня — это сама Хатынь. Каждая символическая могила сожженной деревни представляет собой пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени — символ того, что поселение было сожжено. Тут же в траурной урне хранится земля из уничтоженной карателями деревни.

Еще один мемориальный элемент хатынского комплекса — Древо жизни, на ветвях которого в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны. На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. В память о погибших горит Вечный огонь.

Каждый из элементов хатынского мемориала имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл и оригинальное решение темы пережитой жителями нашей страны в годы Великой Отечественной войны трагедии, непокоренности и мужества белорусского народа.

В 2004 году, к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко была проведена реконструкция Государственного мемориального комплекса «Хатынь». 24 апреля 2004 года, в день проведения республиканского субботника, Президент Беларуси принял участие в работах по восстановлению мемориального комплекса.

Реконструкция была завершена к 25 июня 2004 года. 1 июля 2004 года в Хатыни состоялся торжественный митинг. Комплекс «Хатынь» посетили лидеры Беларуси, России и Украины.

В 2023 году в мемориальном комплексе «Хатынь» планируется начать строительство нового музея. Проект музея уже разрабатывают архитекторы. Директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский рассказал, что экспозиция в новом музейном здании в полной мере сможет передать все ужасы Великой Отечественной войны и трагедию белорусского народа. «Мы не будем дублировать другие музеи, и это будут не просто ряды каких-то фотографий и документов. Наша задача — погрузить посетителей в те события и показать, что в войне нет ничего хорошего. Это не игра, — отметил Артур Зельский. — Мы нацелены на массовую аудиторию. Чтобы человек любого возраста мог погрузиться в ту атмосферу и выйти из музея совершенно другим. Современные средства позволяют этого достичь».

Сегодня в Хатынь едут люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в пламени военного лихолетья белорусам. За годы существования этого величественного архитектурно-художественного ансамбля его посетили около 40 млн человек из более чем 100 стран. В числе почетных посетителей мемориала — Фидель Кастро, Ясир Арафат, Ричард Никсон, Раджив Ганди, Мауно Койвисто, Ху Цзинтао. Комплекс «Хатынь» включен в Государственный список историко-культурного наследия.

У ГМК «Хатынь» есть два филиала: мемориальные архитектурно-скульптурные комплексы «Дальва» и «Курган Славы». Комплекс «Дальва» увековечил память о жителях деревни Дальва, сожженной вместе с жителями 19 июня 1944 года. Современный мемориал открыт 15 июля 1973 года. Курган Славы создан в честь завершения операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Багратион». Его торжественное открытие состоялось 5 июля 1969 года. Оба мемориала включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Трагедия Хатыни — не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси. Судьбу Хатыни за годы Великой Отечественной войны разделили тысячи деревень нашей страны. Согласно последним исследованиям, в Беларуси немецко-фашистскими захватчиками было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, более 9 тыс. деревень. Некоторые населенные пункты так и не были восстановлены.

Каждый год в Беларуси проходит множество мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. В местах героических сражений и человеческих трагедий созданы впечатляющие мемориальные комплексы и установлены обелиски, разработаны уникальные исторические маршруты. При поддержке государства открываются новые мемориальные комплексы.

В Беларуси ежегодно проводятся работы по обустройству и капитальному ремонту мемориальных комплексов, мест боевой славы, воинских захоронений. Ведется поисковая работа для установления данных о погибших во время войны, в том числе полевые поисковые работы. Совет Министров утвердил государственную программу «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021-2025 годы. Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере.

belta.by