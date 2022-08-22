В Беларуси до конца года отремонтируют 77 мостов. в том числе через р. Ясельда на 47-м км автодороги Р8 Лунинец — Пинск

В Беларуси до конца года отремонтируют 77 мостов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

«Минтранс уделяет особое внимание ремонту и реконструкции мостовых сооружений. В текущем году по всей республике проведена дополнительная диагностика мостов и путепроводов. Так, ремонт, возведение и реконструкция дорожных сооружений на республиканских дорогах будет выполнен на 35 объектах. На местных дорогах работы будут выполнены на 42 дорожных сооружениях», — отметили в пресс-службе.

Среди важнейших объектов, на которых полностью завершатся работы: путепровод на 73-м км автодороги М8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), мост через р.Ясельда на 47-м км автодороги Р8 Лунинец — Пинск, мост через р.Каспля на 44-м км автомобильной дороги Р112 Витебск — Сураж — граница РФ (Стайки).

Помимо этого, планируется открытие движения на мостах через р.Дрисса на 93-м км автодороги Р46 Лепель — Полоцк — граница РФ (Юховичи), через Днепро-Бугский канал (лево) на 64-м км автодороги М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ (Редьки), а также через р.Березина на 28-м км автодороги Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны.