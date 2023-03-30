Общество

В Беларуси изменились правила оказания услуг электросвязи

30.03.2023
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Постановление Совета Министров от 26 сентября 2022 года №645 «Об оказании услуг электросвязи» 30 марта вступило в силу, сообщили в Министерстве связи и информатизации.

В качестве универсальных услуг электросвязи определены услуги предоставления местного, междугороднего и международного телефонного соединения, передачи данных, трансляции телевизионных программ. «При этом ограничение по виду сети электросвязи (стационарная или сотовая подвижная), с использованием которой оператор универсального обслуживания будет предоставлять абонентам универсальные услуги, не устанавливается. Это предоставит возможность ускорить решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения», — отметили в Минсвязи.

В новой редакции правил уточнены порядок заключения и выполнения договора об оказании услуг электросвязи, порядок и основания для приостановления и расторжения такого договора, права и обязанности сторон, формы и порядок расчетов за оказанные услуги электросвязи, ответственность сторон и иные условия договора с учетом особенностей оказания отдельных услуг.

В частности, правилами предусмотрено, что оператор универсального обслуживания обязан обеспечить абоненту (по его выбору) оказание одной или нескольких универсальных услуг электросвязи на условиях договора, а также возможность бесплатного соединения с экстренными службами и службой технической поддержки.

Предусмотрена возможность сохранения услуг электросвязи на срок оформления документов о наследовании квартиры (одноквартирного жилого дома, помещения), в которой установлено оконечное абонентское устройство (терминал), но не более чем на 9 месяцев с даты открытия наследства. При приобретении квартиры (одноквартирного жилого дома, помещения), в которой установлен терминал, предусматривается возможность сохранения услуг электросвязи на срок не более 3 месяцев.

Правилами предусмотрена возможность для операторов и поставщиков услуг заключения (изменения, дополнения) договора об оказании услуг электросвязи в письменной форме при личном присутствии другой стороны, ее уполномоченного представителя. А при условии соблюдения оператором, поставщиком услуг установленных требований к удаленной идентификации и к активации услуг допускается заключение договора без личного присутствия другой стороны. Предусмотрена также возможность заключения договора в виде электронного документа.

Кроме того, закреплена норма, что при внесении оператором, поставщиком услуг изменений в договор они уведомляют абонента путем размещения соответствующей информации на официальном сайте, а также путем направления СМС-сообщения, содержащего текст изменений в договор и тарифы либо источник информации о них. Причем это должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до внесения изменений.

Правилами также предусмотрены новые способы информирования абонента по вопросам выполнения договора об оказании услуг электросвязи с использованием возможностей современных технологий, предоставляемых сервисами мгновенного обмена сообщениями (мессенджерами), через личный электронный кабинет, посредством национальной почтовой электронной системы.

belta.by

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