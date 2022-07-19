В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей. Не так всё просто…

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал указ №246, которым внесены корректировки в указ от 15 октября 2007 года №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Для защиты граждан от недобросовестных участников сделок при отчуждении автомобилей уточнены с учетом правоприменительной практики отдельные действующие положения, регулирующие рынок транспортных средств. В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено.

Документом введена обязанность по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме. В указе также закреплены требования об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством.

Теперь договоры купли-продажи транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, могут проходить государственную регистрацию не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.