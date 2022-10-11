В Беларуси началась проверка Вооруженных Сил

С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением Президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению.

В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Паниковать не стоит, военно-политическая обстановка силовым блоком контролируется. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом

«Есть личное указание Президента: от первых лиц — министра обороны, председателя Комитета госбезопасности, Госпогранкомитета, министра экономики довести аспекты, связанные с национальной безопасностью, и те меры, которые предпринимаются, — сказал Александр Вольфович. — Ситуация вокруг нашей страны остается действительно сегодня напряженной. Имеет тенденцию к обострению».

Вместе с тем паниковать не стоит, отметил госсекретарь. «Обстановка силовым блоком контролируется, оценивается, своевременно докладывается главе государства. Вы видите, что Президент лично берет на контроль эту обстановку, проводит совещания, дает указания. Поэтому паниковать не стоит. Меры, которые сегодня принимаются Министерством обороны, Комитетом госбезопасности, силовыми структурами, обеспечивают контроль за обстановкой, которая складывается».

Александр Вольфович добавил, что информирование будет проходить в трудовых коллективах, на крупных предприятиях во всех областях страны. «Чтобы люди из первых уст слышали и понимали, что сегодня происходит», — подчеркнул он.

belta.by