Общество

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

13.12.2022
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По поручению Президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными Силами под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину.

В этот период состоится передвижение военной техники и личного состава, поэтому запланировано временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности

belta.by

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