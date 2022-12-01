В Беларуси напомнили кто является очевидным выгодополучателем от конфликта в Украине

Очевидным выгодополучателем от конфликта в Украине являются США. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко

На совещании был отмечен рост количества провокаций вблизи Государственной границы Беларуси. Президент заявил, что Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. И это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши. В связи с этим журналисты спросили министра обороны, как к таким попыткам относятся страны НАТО и Евросоюза. «Выгодополучатель во всей этой истории, образовавшейся вокруг нашей страны и в мировой политике, только один, и мы все это уже видим. Это только Соединенные Штаты. Они пытаются ослабить Россию, они поглощают Евросоюз, они уже поставили на колени экономику Украины. Это основной на сегодняшний день выгодополучатель», — сказал Виктор Хренин.

Что касается провокаций вблизи белорусской границы, то министр также видит в этом попытки втянуть нашу страну в конфликт. «Но мы это понимаем и на эти провокации, конечно, будем реагировать. Какими формами и способами — это уже наше дело», — подчеркнул глава Минобороны.

В частности, Вооруженные Силы будут делать соответствующие выводы из того, что происходит на юге страны, учитывать это в своей работе и в подготовке военнослужащих. О том, чтобы извлекать уроки из того, что происходит по периметру Беларуси, говорил на совещании Президент Александр Лукашенко.

«Мы вносим значительные изменения в планы и программы боевой подготовки наших военнослужащих», — сказал Виктор Хренин. Он отметил, что как раз сегодня в Вооруженных Силах начался новый учебный год и с первых дней личный состав приступил к интенсивной боевой учебе.

belta.by

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