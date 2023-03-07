В Беларуси насчитывается более 121 тыс. многодетных семей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков

«Количество многодетных семей постоянно увеличивается. И сегодня таких семей уже более 121 тыс. Из них семьи с тремя детьми составляют более 80%. В самой многодетной семье сегодня воспитывается 13 детей. Она проживает в Брестской области», — рассказал Валерий Ковальков.

Развивается система социального обслуживания. «С января 2021 года существенно расширен круг категорий, которым предоставляется услуга кратковременного ухода за детьми (услуга няни) на безвозмездной основе. Это все семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, при условии, что ребенок обучается на дому, а также семьи, в которых оба родителя или единственный родитель является инвалидом первой-второй группы и воспитывает ребенка в возрасте до 6 лет, — отметил замминистра. — В планах на будущее — развитие этого направления, поскольку услуга достаточно востребована».

belta.by

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