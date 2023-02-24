Общество

В Беларуси насчитывается более 550 бурых медведей

24.02.2023
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Численность бурого медведя в Беларуси превысила 550 особей. Такое научное мнение высказала ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Ирина Соловей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

По экспертной оценке на основе анкетных данных, в Беларуси численность бурого медведя находится на уровне 550-700 особей.

При этом 73% численности белорусского бурого медведя сосредоточена в Витебской области.

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