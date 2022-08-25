В Беларуси объявлен общереспубликанский конкурс эскизных проектов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Министерством культуры Республики Беларусь при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Беларусь объявлен общереспубликанский конкурс эскизных проектов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Целью конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит трагические события, связанные с массовым уничтожением миллионов мирных граждан нацистскими преступниками и их соучастниками на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, станет уникальным народным символом памяти жертвам геноцида.

К участию в конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы из скульпторов и архитекторов, а также и не имеющие специального образования граждане нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Приветствуется участие как коллективов учебных заведений, так и отдельных учащихся, студентов, учителей и преподавателей.

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