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В Беларуси объявлен общереспубликанский конкурс эскизных проектов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

25.08.2022
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Министерством культуры Республики Беларусь при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Беларусь объявлен общереспубликанский конкурс эскизных проектов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Целью конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит трагические события, связанные с массовым уничтожением миллионов мирных граждан нацистскими преступниками и их соучастниками на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, станет уникальным народным символом памяти жертвам геноцида.

К участию в конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы из скульпторов и архитекторов, а также и не имеющие специального образования граждане нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Приветствуется участие как коллективов учебных заведений, так и отдельных учащихся, студентов, учителей и преподавателей.

Подробнее о порядке и условиях проведения конкурса читайте на сайте тут  

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