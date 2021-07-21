Общество

В Беларуси один человек сможет быть Президентом не более двух сроков – Миклашевич

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.

“В разделе “Президент. Парламент. Правительство” предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет, ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства. Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности Президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков”, – сказал Петр Миклашевич.

На данный момент Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

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