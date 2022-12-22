Общество

В Беларуси ослабили ограничения по разделке птицы в магазинах

22.12.2022
25

В Беларуси ослабили ограничения по разделке птицы в магазинах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2022 года №885, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, 

Согласно документу, теперь в магазинах можно разделывать тушки любой птицы, помимо кур и цыплят-бройлеров.

Ранее в Беларуси было установлено ограничение на продажу частей тушки птицы, за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, сельскохозяйственными и птицеводческими организациями для обеспечения потребительского рынка тушкой птицы и удовлетворения покупательского спроса. В торговых объектах запрещалась продажа частей тушки птицы, разделка которой осуществлялась в том числе в объектах общественного питания, включая заготовочные объекты (цеха).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)

В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)

22.12.2022
Photo of Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

22.12.2022
Photo of Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

21.12.2022
Photo of В Лунинце после реконструкции открылся центр обслуживания населения Лунинецкого района газоснабжения

В Лунинце после реконструкции открылся центр обслуживания населения Лунинецкого района газоснабжения

21.12.2022
Photo of В Бресте дали старт белорусско-российскому проекту по сборке спецавтомобилей

В Бресте дали старт белорусско-российскому проекту по сборке спецавтомобилей

21.12.2022
Photo of Боль Польши — восточные окраины Беларуси! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Боль Польши — восточные окраины Беларуси! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

21.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть