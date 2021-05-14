В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу

В Конституцию предлагается внести положение о принесении парламентариями присяги на верность народу, заявил сегодня во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

“Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить Конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги”, – сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента – Национального собрания Республики Беларусь.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний – они будут проходить дважды в месяц.