В Беларуси посчитали затраты на охрану окружающей среды

Текущие затраты организаций Беларуси на охрану окружающей среды в 2022 году составили Br916,9 млн, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В структуре этих затрат наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами (46,8%), обращение с отходами (29,3%), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (19,8%).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (50,3%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (26,7%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (14,5%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской (27,8% от общего объема по стране), Витебской (14,6%) и Минской области (14,1%).

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram