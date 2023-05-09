В Беларуси празднуют День Победы

В Беларуси сегодня отмечают один из самых важных праздников в истории страны — День Победы. Для жителей республики это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам — всем, кто приближал Победу.

78 лет назад, 9 мая 1945-го, была одержана Победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации.

Беларусь первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, став ареной самых крупных битв. Первыми наступление врага отбивали пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города.

После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. Главной формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором за годы Великой Отечественной войны участвовали более 374 тыс. партизан, свыше 70 тыс. человек насчитывало антифашистское подполье. В партизанских отрядах вместе с белорусами сражались представители разных народов Советского Союза и антифашисты из европейских стран. В годы войны существовало около 30 партизанских зон, территорию которых немцам так и не удалось оккупировать.

За время войны врагом на территории Беларуси было уничтожено не менее 216 населенных пунктов, более 9,2 тыс. деревень. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, уничтожили тысячи образовательных и медицинских учреждений. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и не менее 580 лагерей смерти. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти Тростенец, где были уничтожены 206,5 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе свыше 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. По данным современных исследователей, за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа — вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа.

Все дальше и дальше отдаляет нас время от событий Великой Отечественной войны, но подвиги погибших в боях, печаль о миллионах невинных жертв и трагедия оккупации остаются в сознании людей старшего поколения, хранятся в памяти их детей, внуков и правнуков.

День Победы традиционно отмечается несколько дней по всей стране. Проходят концерты, фестивали, выставки, патриотические акции, песенные конкурсы, тематические и информационные часы в школах. Накануне праздника в белорусских городах проходят народные возложения в местах захоронения воинов, узников концлагерей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

По всей республике проходят чествования ветеранов. На сегодняшний день на территории Беларуси их проживает около 1,5 тыс. человек, из них 503 — в Минске, и около 8,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны (преимущественно это бывшие узники концлагерей).

belta.by