Общество

В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость

07.06.2022
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В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость, сообщили в пресс-службе правительства.

По предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства.

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