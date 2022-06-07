В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость

В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость, сообщили в пресс-службе правительства.

По предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства.