В Беларуси привлекли к ответственности более 10 тыс. домашних агрессоров

Под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова в МВД прошло совещание, на котором в том числе обсуждалась проблема домашнего насилия. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Начальник управления профилактики ГУОПП МВД Сергей Красуцкий заявил, что проблема домашнего насилия не теряет актуальности и требует вмешательства всех заинтересованных ведомств. Однако в ее решении ведущая роль принадлежит именно МВД. Для улучшения эффективности взаимодействия с гражданами разработан проект межведомственного алгоритма обмена и учета информации о таких фактах.

Немаловажным фактором в борьбе с домашним насилием является документирование уголовных дел превентивной направленности. Также важно вовремя оградить пострадавшего от дальнейших действий правонарушителя. Для этого могут использоваться защитные предписания. Еще одной действенной мерой является помещение правонарушителя в лечебно-трудовой профилакторий. Чтобы вовремя выявить случаи домашнего насилия, отрабатывается жилой сектор, а также ведется еженедельный прием граждан.

По информации МВД, с января по март в Беларуси к административной ответственности привлекли более 10 тыс. домашних агрессоров.

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