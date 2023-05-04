ОбществоПроисшествия

В Беларуси привлекли к ответственности более 10 тыс. домашних агрессоров

04.05.2023
40

Под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова в МВД прошло совещание, на котором в том числе обсуждалась проблема домашнего насилия. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Начальник управления профилактики ГУОПП МВД Сергей Красуцкий заявил, что проблема домашнего насилия не теряет актуальности и требует вмешательства всех заинтересованных ведомств. Однако в ее решении ведущая роль принадлежит именно МВД. Для улучшения эффективности взаимодействия с гражданами разработан проект межведомственного алгоритма обмена и учета информации о таких фактах.

Немаловажным фактором в борьбе с домашним насилием является документирование уголовных дел превентивной направленности. Также важно вовремя оградить пострадавшего от дальнейших действий правонарушителя. Для этого могут использоваться защитные предписания. Еще одной действенной мерой является помещение правонарушителя в лечебно-трудовой профилакторий. Чтобы вовремя выявить случаи домашнего насилия, отрабатывается жилой сектор, а также ведется еженедельный прием граждан.

По информации МВД, с января по март в Беларуси к административной ответственности привлекли более 10 тыс. домашних агрессоров.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Команда из Лунинецкого района среди победителей областного слета-конкурса ЮИД

Команда из Лунинецкого района среди победителей областного слета-конкурса ЮИД

04.05.2023
Photo of Лунинчане возвращаются с военных сборов

Лунинчане возвращаются с военных сборов

04.05.2023
Photo of Лунинчане заняли призовое место в областных соревнованиях по настольному теннису

Лунинчане заняли призовое место в областных соревнованиях по настольному теннису

04.05.2023
Photo of Цёплыя словы, кветкі і падтрымка – ветэранам! (Лунінецкі раён)

Цёплыя словы, кветкі і падтрымка – ветэранам! (Лунінецкі раён)

04.05.2023
Photo of «Прямые линии» проведут представители вертикали власти в Бресте и Лунинце

«Прямые линии» проведут представители вертикали власти в Бресте и Лунинце

04.05.2023
Photo of «Учёт имущества» Госконтроль выявляет факты занижения налогооблагаемой базы предприятиями и организациями в Брестской области

«Учёт имущества» Госконтроль выявляет факты занижения налогооблагаемой базы предприятиями и организациями в Брестской области

04.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть