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В Беларуси проведут плановую сверку учетных данных военнообязанных

19.10.2022
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Плановую сверку учетных данных военнообязанных проведут в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ежегодно органы, которые ведут военно-учетную работу, в плановом порядке проводят сверки учетных данных военнообязанных с целью своевременного внесения изменений. Эти мероприятия предусмотрены действующей государственной системой воинского учета.

По поручению Президента проводится проверка, в процессе которой граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы или учебы, а также по месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов для беседы проводится в рабочем порядке по телефону и повестками. Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер. Их завершение планируется до конца этого года.

Министерство обороны обращает внимание, что в Беларуси мобилизационные мероприятия не проводятся.

belta.by

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