В Беларуси проходит информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

В Беларуси с 20 по 30 сентября проходит межведомственная информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия», направленная на разъяснение несовершеннолетним и их родителям последствий потребления, а также ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Основная ее задача – доведение до широкого круга общественности проблем, связанных с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Проведение мероприятий информационной акции организовано Министерствами внутренних дел, образования, здравоохранения, информации совместно с Минским горисполкомом, облисполкомами и иными заинтересованными.