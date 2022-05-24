В Беларуси проходит профилактическая акция «КиберДети»

На территории Республики Беларусь с 23 мая по 1 июня проходит декада кибербезопасности «КиберДети». При ее проведении основной упор делается на работу с учащимися и педагогами.

В рамках акции пройдут деловые игры, круглые столы и другие мероприятия. Выступать перед адресатами будут сотрудники органов внутренних дел, представители следственных органов, прокуратуры и других силовых ведомств.

Подобные профилактические акции в нашей стране проходят уже не первый год. По результатам изучения их эффективности оказалось, что проделанная работа существенно влияет на уровень преступности.

Учитывая, что основная масса преступлений, регистрируемых по линии киберпреступности, совершается с использованием различных методик социальной инженерии, то такие правонарушения могут совершаться только при условии, когда достаточно большие массы населения не владеют основами цифровой безопасности. Соответственно, доведение правоохранителями этой информации позволяет людям избежать подобных преступлений.

Важно отметить, что информатизация очень быстро распространяется во всех сферах деятельности. Учитывая активность подрастающего поколения и их желание испробовать каждую новинку, они более широко, чем люди старшего возраста, используют компьютерные технологии. Соответственно, во многом то, что им кажется невинной шалостью, на самом деле может образовывать состав преступления.

Например, сейчас растет количество сваттинга – ложных сообщений об опасности. Из чувства мести или других мотивов несовершеннолетние специально вызывают силовые структуры на какого-нибудь своего недруга, воспринимают это как шутку. На самом деле такие действия требуют внимания и реакции со стороны силовых ведомств. Ввиду этого правоохранители хотели бы, чтобы дети и подростки знали об опасностях, которые могут их подстерегать при использовании компьютерных сетей, чтобы они понимали и знали, что какую ответственность влекут за собой поступки.

Важно также отметить, что основная часть киберпреступлений – хищение путем модификации компьютерной информации. В общей структуре преступности по линии противодействия киберпреступности они занимают порядка 90%. Помимо этого, достаточно часто встречается разработка и использование вредоносного программного обеспечения. Принимая во внимание то, что интернет сейчас широко доступен, подробного рода программы находятся в свободном доступе, и многие подростки, не сильно вникая в то, что это запрещено, загружают и пытаются проводить разные, с их точки зрения, шутливые манипуляции по взлому чужих учетных записей, что законодательством делать запрещено.

Ввиду этого правоохранители напоминают: то, что делается в виртуальном мире, может понести за собой последствия в мире реальном.

Наказание за киберпреступление зависит от степени наступивших последствий. Это может быть штраф, лишение свободы.

Касаемо статистики по линии киберпреступлений в Брестской области можно отметить, что благодаря активной и скоординированной работе всех государственных органов и общественных объединений наметилась тенденция снижения их количества. С 2015 по 2020 год это был стабильный рост в два раза. Например, в 2019 было 1095, в 2020 уже 3124. По итогам 2021 года число удалось снизить до 1984, то есть их стало на 36,5% меньше, чем в 2020 году. За истекшие четыре месяца 2022 года удалось уменьшить число зарегистрированных преступлений с 859 до 459, то есть их стало меньше на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важно и то, что в структуре киберпреступлений основную часть занимают хищения путем модификации компьютерной информации. В 2022 году таких преступлений было 400, то есть 87% от общего числа, причем 356 таких преступлений совершены без использования терминальных устройств, которые находятся на нашей территории, что вызывает достаточные проблемы по привлечению лиц, совершивших эти преступления к установленной законом ответственности. С использованием терминальных устройств, которые находятся на нашей территории, было совершено 44 преступления, из которых удалось раскрыть 41.

Помните: если в отношении вас либо ваших близких совершено противоправное деяние, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

фото в качестве иллюстрации