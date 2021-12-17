В Беларуси расширены социальные гарантии работникам сферы культуры, информации, спорта и туризма

Министерство культуры и профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма подписали Тарифное соглашение на 2022–2024 годы. В новой его редакции предусмотрено расширение ряда социальных гарантий работникам отрасли, сообщается на сайте профсоюза.

Среди нововведений:

– наниматели обязуются в случаях вынужденного простоя не по вине работника из-за временного отсутствия работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.), а также в связи с эпидемиологической обстановкой (отмена учебных занятий, мероприятий, концертов, спектаклей, показов фильмов) оплату простоя работникам производить в размере 100% тарифной ставки (тарифного оклада), оклада за весь период остановки производства в порядке, определяемом коллективным договором;

– если работник привлекался к работе в государственные праздники, выходные и праздничные дни, то наниматель обязан предоставить работнику полный день отдыха вне зависимости от того, сколько времени работник отработал в свой выходной день;

– наниматели обязуются не допускать увольнения по сокращению численности или штата, а также по истечении срока контракта одновременно двух работников из одной семьи, работников, воспитывающих детей в неполных семьях, многодетных матерей (отцов), лиц, избранных в состав профсоюзных органов, за исключением нарушителей трудовой и производственной дисциплины;

– с одного до трех дней увеличено предоставление нанимателем социального отпуска без сохранения заработной платы (или с сохранением заработной платы) работнику в случае рождения ребенка.

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