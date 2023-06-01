В Беларуси с 1 июня увеличены тарифы на некоторые ЖКУ

В Беларуси с 1 июня увеличены тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления.

Первый этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2023 году был реализован с 1 января.

Указом Президента от 30 декабря 2022 года №461 определены предельно допустимые размеры, а постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 года №952 и решениями облисполкомов и Мингорисполкома установлены фиксированные цены (тарифы), по которым в 2023 году начисляются платежи за ЖКУ населению. Как поясняли в МАРТ, применялся принцип ограничения роста тарифов: повышение платежа по типовой двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должно превысить $5 в эквиваленте.

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