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В Беларуси с 1 сентября получить профессионально-техническое и среднее специальное образование можно будет только в колледжах

28.05.2022
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В Беларуси с 1 сентября получить профессионально-техническое и среднее специальное образование можно будет только в колледжах. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец во время республиканского праздника «Последний звонок», передает корреспондент БЕЛТА.

«С 1 сентября со вступлением в силу новой редакции Кодекса об образовании в Беларуси колледжи станут единым типом учреждений образования, которые будут реализовывать уровень профессионально-технического и среднего специального образования. Выпускники девятых классов без экзаменов будут поступать в колледжи, где будут получать полное среднее образование и на уровне профтех, и на уровне среднего специального образования. Там они получат всю школьную программу за 10-11-й классы и параллельно, что очень важно, получат профессию. Они выйдут специалистами, готовыми прийти работать в нашу экономику», — сказал Андрей Иванец.

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