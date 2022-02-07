В Беларуси с 15 февраля по 15 августа разрушение гнезд птиц запрещено

В связи с вопросами, касающихся разрушения гнезд птиц при удалении объектов растительного мира, напоминаем, что в соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь «О животном мире», разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред компонентам природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений и сооружений либо причиняют беспокойство жителям населенных пунктов, путем разрушения их гнезд в период с 15 августа по 15 февраля, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях.

С 15 февраля по 15 августа разрушение гнезд птиц запрещено и влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и другими законными актами.

Так, статьей 16.23 названного Кодекса за незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на физическое лицо в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятисот базовых величин.

Кроме того, при незаконном разрушении гнезд птиц возмещается вред, причиненный окружающей среде, который определяется по таксам, установленные приложением к указу Президента Республики Беларусь от 24. 06.2008 №348 (с изменениями и дополнениями).

А.В. Монич, заместитель начальника инспекции Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира