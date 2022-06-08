В Беларуси с начала года в ДТП травмированы 119 детей, погибли 6

С начала года в Беларуси в ДТП травмированы 119 детей и 6 погибли. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

«Во время летних каникул у детей появляется больше свободного времени, они катаются на велосипедах и роликах, активно отдыхают, отправляются в поездки на автомобилях с родителями. В связи с этим все чаще в ежедневных сводках появляется информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. С начала года в Беларуси в ДТП травмированы 119 детей и 6 погибли, — рассказали в СК. — Анализируя данные происшествия, следствие приходит к выводу, что чаще всего юные участники дорожного движения попадают в беду по собственной неосторожности».

В качестве примера можно привести ДТП, которое произошло вечером 23 мая в Минске. По данным следствия, 38-летняя жительница столицы, управляя автомобилем Hyundai, наехала на 7-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть во дворе. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения, в том числе переломы. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

«Каждый водитель должен помнить, что на дороге он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье окружающих. Но есть и случаи, когда подростки, бездумно бравируя перед сверстниками, попадают под колеса автомобиля. Не так давно в социальных сетях активно обсуждалась опасная игра «Беги или умри». Суть ее сводится к тому, что нужно успеть перебежать дорогу перед движущимся транспортным средством. Выиграет тот, кто останется жив, — дополнили в СК. — К сожалению, игра нашла отклик среди подростков и в Беларуси. Так, в Жлобине 15-летний парень выбежал на дорогу перед автомобилем и был сбит. К счастью, он отделался испугом».

Следственный комитет настоятельно рекомендует взрослым поговорить со своими детьми, рассказать об опасности их действий и возможных последствиях. Только вместе мы сможем уберечь детей от необдуманных поступков.