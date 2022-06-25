Общество

В Беларуси с начала купального сезона утонули 22 человека

25.06.2022
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В Беларуси с начала купального сезона утонули 22 человека. Об этом сообщили в МВД.

«С начала купального сезона в Беларуси утонули 22 человека, пресечено более 5 тыс. правонарушений вблизи водоемов. Сотрудники органов внутренних дел уделяют особое внимание предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с купанием в запрещенных местах, распитием алкогольных напитков и пива на пляжах, а также соблюдению водителями правил дорожного движения. К нарушителям применяются меры административного воздействия», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Важно не упускать детей из виду, даже если они умеют плавать. Милиционеры обращают внимание, что купаться следует только в оборудованных местах, где находятся посты спасательных служб, ведь большинство утоплений происходит на диких водоемах, где нет сотрудников ОСВОДа.

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