В Беларуси сегодня отмечают День семьи

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день также отмечают республиканский праздник – День семьи. В этом году праздник проходит под девизом “Моя семья – моя страна”.

Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2022 году в стране был заключен 57 901 брак.

В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время в стране насчитывается более 121 тыс. многодетных семей.

Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. В 2023 году на систему государственных пособий выделено Br3,5 млрд, из них Br2 млрд – только на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Выплатами обеспечены почти 400 тыс. детей (каждый 4-й ребенок в стране), из них 220 тыс. – дети до трех лет.

В Беларуси число усыновленных детей за 2022 год увеличилось на 17% по сравнению с 2021 годом. На сегодня в семьях усыновителей проживает 7385 детей, функционирует 309 детских домов семейного типа, где воспитываются 1828 детей, 1505 приемных семей, воспитывающих 2661 ребенка. По итогам 2022 года на семейную форму устройства передано в два раза больше детей с инвалидностью, чем в предыдущем году. Сегодня на воспитании в семьях находятся 12 387 таких детей. В целом удельный вес детей-сирот, которые воспитываются именно в семьях, достаточно высокий и составляет 88,6%.

Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси является семейный капитал – единовременное предоставление безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2023 года составляет Br29 950. На 1 мая 2023 года в отделениях Беларусбанка открыто 125 933 депозитных счета семейного капитала, на которые зачислено Br1,876 млрд. Кроме того, ежегодно многодетным семьям оказывается единовременная материальная помощь к началу учебного года.

Работа по усилению социально-экономических стимулов ведется параллельно с деятельностью по повышению престижа института семьи, укреплению семейных ценностей. В этих целях проводится ряд мероприятий, в том числе конкурсы “Лучшая многодетная семья”, “Семья года”.

В текущем пятилетии семейная политика направлена на популяризацию в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни. Это предусмотрено госпрограммой “Здоровье народа и демографическая безопасность” на 2021-2025 годы.

В Беларуси пройдут приуроченные к празднованию Дня семьи различные мероприятия: пресс-конференции, форумы, круглые столы, акции, а также культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, 15 мая во всех учреждениях общего среднего образования пройдет единый урок “Судьба моей семьи в истории страны”. В областных, городских, районных исполнительных комитетах пройдут торжественные приемы по награждению орденом Матери многодетных матерей.

belta.by

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