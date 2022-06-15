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В Беларуси стартует приемная кампания в учреждениях профтехобразования

15.06.2022
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В Беларуси стартует приемная кампания в учреждениях образования (профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах) для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На уровень профессионально-технического образования планируется принять 26 тыс. человек. Сроки приема в 2022 году будут традиционными — с 15 июня по 20 августа. Зачисление завершится 25 августа.

Прием осуществляют 122 учреждения профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 43 учреждения образования других уровней, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования.

«Структура приема в учреждения профтехобразования ежегодно корректируется с учетом региональных потребностей. Так, в 2022 году планируют приостановить прием по 132 специальностям или профессиям, которые не востребованы в регионах. Это не означает, что приема по этим специальностям не будет в другом регионе. Но если у предприятий конкретного региона нет потребности в определенных специалистах и рабочих, то в учреждениях профтехобразования этого региона прием по соответствующим специальностям осуществляться не будет», — рассказали в образовательном ведомстве.

Такая схема позволяет обеспечивать соответствие потребностям рынка труда — готовят именно тех рабочих и специалистов, которые действительно востребованы и необходимы стране. Так, будет открыта подготовка по 141 новой для отдельных учреждений профтехобразования профессии.

«Специальности реального сектора составят порядка 74%. При этом будет несколько сокращен прием по профилям: «коммуникации», «право», «экономика», «сельское хозяйство», «общественное питание». В то же время увеличивается прием по направлениям «искусство и дизайн» и ряду других.

Многие выпускники 9-х или 11-х классов рассматривают учреждения профессионально-технического образования как стартовый шаг на рынке труда или как первый шаг в системе непрерывного образования. Как это работает на практике? Выпускники 11-х классов всего после года обучения в ПТУ могут претендовать на сокращенное обучение на уровне среднего специального образования. А дальше для них представлен широкий спектр соответствующих специальностей в вузах. Вместе с тем на уровне профессионально-технического образования традиционно востребованы специальности, связанные с транспортом. Например, квалификацией слесаря по ремонту автомобилей абитуриенты интересуются всегда. Сфера услуг также не остается без внимания выпускников», — отметили в пресс-службе.

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