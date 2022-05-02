В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование

Регистрация на централизованное тестирование начинается сегодня, 2 мая, и завершится 1 июня,

Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни — 2-7 июля.

Пройти регистрацию можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. При регистрации подается заявление на одном из государственных языков — белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты приема и оформления документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуска) на ЦТ по выбранным предметам не позднее 1 июня.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ: в Брестской области это 4 вуза, в Витебской — 3 вуза и один колледж, Гомельской — 5 вузов и колледж, Гродненской — 2 вуза и 2 колледжа, Минской — 3 колледжа, Могилевской — 4 вуза и 3 колледжа, в Минске — 13 вузов. Пунктами регистрации на ЦТ в резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-Российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет им. П.Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы.

ЦТ начинается 14 июня с белорусского языка. Далее 16 и 17 июня — тесты по русскому языку, 19 июня — по обществоведению, 21 и 22 июня — по математике. Оставшиеся предметы — биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история — стартуют с 24 июня и проходят через день.

Резервные дни проведения ЦТ: 12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам, 12 и 16 июля — по остальным предметам.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00

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