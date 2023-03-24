ОбществоЭкономика

В Беларуси ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5% годовых

24.03.2023
25

Ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5% годовых, сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5%. Ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7% при 12% месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9% при 9,2% в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023 года», — отметили в Нацбанке.

Также сообщается, что по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них — уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. «В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные», — подчеркнули в Нацбанке.

Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Штраф до 740 рублей» В Лунинецком районе выявлен факт незаконной заготовки березового сока

«Штраф до 740 рублей» В Лунинецком районе выявлен факт незаконной заготовки березового сока

24.03.2023
Photo of Загадчыкі клубных устаноў Лунінецкага раёна падзяліліся вопытам

Загадчыкі клубных устаноў Лунінецкага раёна падзяліліся вопытам

24.03.2023
Photo of Сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД участвуют в массированной отработке Ганцевичского района

Сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД участвуют в массированной отработке Ганцевичского района

24.03.2023
Photo of «Политзаключенный — человек, входящий в оппозицию, а я спортсмен». Кудин о событиях 2020 года

«Политзаключенный — человек, входящий в оппозицию, а я спортсмен». Кудин о событиях 2020 года

24.03.2023
Photo of Новый полк и жилье для военных. Как приезд Лукашенко в Лунинец стал вехой в развитии Вооруженных Сил

Новый полк и жилье для военных. Как приезд Лукашенко в Лунинец стал вехой в развитии Вооруженных Сил

24.03.2023
Photo of В Лунинце ученики профильного железнодорожного класса СШ №1 провели акцию «Обелиск»

В Лунинце ученики профильного железнодорожного класса СШ №1 провели акцию «Обелиск»

23.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть