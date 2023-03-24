В Беларуси ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5% годовых

Ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5% годовых, сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5%. Ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7% при 12% месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9% при 9,2% в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023 года», — отметили в Нацбанке.

Также сообщается, что по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них — уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. «В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные», — подчеркнули в Нацбанке.

Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

belta.by

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