Общество

В Беларуси учредили День народного единства

В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ №206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года “О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь”.

День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). “Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции”, – рассказали в пресс-службе.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

“Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности”, – заявили в пресс-службе.

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L N

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