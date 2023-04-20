Общество

В Беларуси усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ

20.04.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля подписал указ №118, которым корректируется директива от 4 марта 2019 года №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» с учетом практики ее применения, изменений законодательства и текущей ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрено предоставление местным исполнительным и распорядительным органам права без проведения процедур закупок назначать из числа государственных организаций исполнителей для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

Также установлены нормы о замене (реконструкции) всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий жилых домов и запрете на передачу организациям ЖКХ объектов без финансирования затрат на приведение их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов.

Кроме того, усилены требования к местным органам власти по организации информационного взаимодействия с населением и освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов в сфере ЖКХ, а также ответственность должностных лиц за несвоевременность и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан на качество ЖКУ.

belta.by

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