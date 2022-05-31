ОбществоЭкология

В Беларуси установлен запрет на лов сома

31.05.2022
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В Беларуси установлен запрет на лов сома, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«Для сохранения популяции сома обыкновенного и создания благоприятных условий для его нереста в рыболовных угодьях Беларуси с 31 мая по 1 июля устанавливается запрет на его лов (в Брестской и Гомельской областях — с 19 мая по 20 июня). В случае непреднамеренного вылова сома рыбу надо отпустить», — рассказали в БООР.

В обществе напомнили: в рыболовных угодьях Витебской области по 8 июня продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы. Исключение — любительское рыболовство одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с искусственной приманкой, одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега, искусственных сооружений (за некоторыми исключениями). Запрет не распространяется и на промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в местах и на условиях, которые ежегодно определяет Минприроды.

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